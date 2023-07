LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Jodoin di Maria quarta dopo quattro tuffi | Biginelli in corsa per la semifinale

(Di martedì 18 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.33: Arrivano buone notizie per Maia. Sbaglia anche l’australiana Puckeridge, che dovrebbe anche lei rimanere fuori dalla. 5.32: Clamorosa sorpresa. Eliminata Pandelela Pamg. Davvero un colpo di scena inaspettato per la malese, che manca l’accesso addirittura alla. 5.31: Passa il turno la spagnola Antolino (292.30) grazie ai 64 punti con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo. 5.30: Chen Yuxi conclude la sua gara con i 91.20 del doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo. Conclude con 393.00. 5.29: Ad un solo tuffo dal termine SarahDiin classifica e abbastanza al sicuro. Maiarecupera posizioni ed è ...

... registrando un ascolto medio suidi 173 mila spettatori e un contributo sulle 24 ore di oltre ... Ma prima del nuoto, i protagonisti dal 14 luglio saranno i campioni dei. Nella prima ...SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ...SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: giornata intensa. Tocci-Marsaglia di provano, Pellacani outsider dal metro OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka. Prosegue la rassegna iridata e gli az ...L'ad Sergio: "Ho chiesto a Direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico" ...