LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | indietro Jodoin Di Maria e Biginelli dopo due tuffi

(Di martedì 18 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.12: Continua a fare benissimo la messicana Agundez Garcia, che si porta al comando con 217.10.duele azzurre sarebbero fuori dalla finale. Quattordicesima SarahDie sedicesima Maia. 8.08: Clamoroso triplo e mezzo ritornato raggruppato di Quan Hongchan! Tutti 10 per la cinese, che ottiene 96.00 punti e vola al comando con 181.50. 8.07: Triplo e mezzo ritornato raggruppato per Chen Yuxi, che ottiene 86.40 e si porta al comando con 170.40 8.06: Sbaglia la britannica Spendolini, che ottiene 52.80 con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. 8.05: 58.50 per l’azzurra, che non è assolutamente quella ammirata in eliminatoria. L’italo-canadese si porta a 116.10 come punteggio, poco ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: giornata intensa. Tocci-Marsaglia di provano, Pellacani outsider dal metro OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.38: Inizia bene anche la tedesca Christina Wassen con 72 punti con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. 7.36: Comincia alla grandissima la semifinale di ...