LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard scatenato | già 16? guadagnati su Pogacar!

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.11 I fratelli Yates e Rodriguez stanno facendo una cronometro equivalente, per ora. 17.10 MAGLIA GIALLA AL COMANDO! 16? rifilati a Pogacar dopo il primo intermedio. 17.09 15 km all’arrivo per, che tra poco arriverà al primo intermedio. 17.09 Pogacar transita al primo intermedio in vantaggio di 26? nei confronti di Kueng. 17.07 STA FACENDO LA DIFFERENZA! Ci ha impiegato qualche chilometro per carburare, ma ora la progressione diè spaventosa! Già 20 SECONDI di vantaggio su17.06 I due fenomeni stanno facendo una cronometro di un altrollo rispetto alla concorrenza.ha già 40? di vantaggio su Van Aert, ...