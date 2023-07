LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Van Aert con il miglior crono al terzo intertempo | Ciccone fa il suo in salita

(Di martedì 18 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.50 E ora è il momento di Sepp Kuss, sesto in classifica. 16.48 Parte Pello Bilbao! 16.47 Intanto Vanfa segnare iltempo al termine della, in 27’42”. 16.46 Ora arriva il momento di Simon Yates (Jayco-AlUla). 16.44 Parte David Gaudu (Groupama-FDJ), nono nella generale! 16.42 Wout Van(Jumbo-Visma) è passato al secondo, per lui il quarto tempo a 20” da Cavagna. Intantoarriva al traguardo con il 33° tempo, al momento ha lae prestazione in. 16.40 Ancora 20 minuti e partirà la maglia gialla Jonas Vingegaard… 16.38 Parte anche Tom Pidcock, ci ...

... giusto per citare alcune delle tante tappe del loromondiale. Migliaia di chitarristi, ... approfondimento Tornano idi Rockin'1000, a maggio a Parigi La scaletta dei Rockin'1000 è composta ...Insieme a lei ci sarà la band che l'ha accompagnata nel suo primonei club, per uno show che ... Il suo primoin un palasport è invece atteso per il 21 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (...Orario dell'esibizionee apertura dei cancelli (Fotogramma) Seconda serata oggi, 18 luglio 2023, per Ultimo a Milano nell'ambito del suo'Stadi 2023 - La favola continua'. Concerto sold - out come quello di ieri ...

LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: sfida campale a cronometro tra Vingegaard e Pogacar. La startlist OA Sport

Dopo il giorno di riposo, il Tour torna con l'unica frazione a cronometro di questa edizione, lunga 22,4 km, con partenza da Passy e arrivo a Combloux. Grande attesa per il duello tra la maglia gialla ...Il Tour de France 2023 entra nella sua terza settimana. La lotta tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard si infiammerà già quest'oggi con la cronometro verso Combloux, ma domani ci sarà un altro snodo cr ...