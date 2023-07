LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Cavagna sempre in testa | Ciccone sulla Cote de Domancy

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.33 Passaall’intertempo in 29’50”. Da intermedio a intermedio dovrebbe averci messo 6’45”, tanto che da 116° si ritrova ora 22°. Potrebbe essere il miglior tempo in salita, ma fra poco arrivano i fenomeni.. 16.31 E continua l’incitamento della Lidl-Trek nei confronti di: “Stai molto bene con questa maglia a pois, fai di tutto per mantenerla”. 16.29 Quarto posto per Lutsenko, a 48” di ritardo da. 16.26passa adesso sul secondo intertempo, ède! Inizia qui la sua cronometro. 16.24 E glielo ricorda anche il team radio: “Tranquillo Cicco, non sforzarti. Tieni solo i ...