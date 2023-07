LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | Tocca all’Italia! Spagna in testa alla gara

(Di martedì 18 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.39 Ora si attende il giudizio… 13.38 Un po’ di stanchezza nel finale, ma l’esercizio è stato molto molto solido. 13.37 Bene anche la fase di lavoro con le gambe e gli avvitamenti. 13.36 Tratteniamo il fiato, per ora tutti gli elementi stanno andando nella giusta direzione… 13.35 Tema “The fire”, musica No twerk apashe & panther, coroegrafia di Vlada Chigireva. 13.35 ORAFrancesca Zunino, Giulia Vernice, Sofia Mastroianni, Isotta Sportelli, Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero, Marta Iacoacci e Enrica Piccoli: sono in acqua. 13.33 Laottiene un punteggio di 281.6893: le iberiche vanno in! 13.31 Nella routine spagnola per ora sembra funzionare tutto al dettaglio, forse manca un po’ di sincronia negli elementi ...

Dalle prime serie animate alla fine degli anni Ottanta ai mitici film- action degli anni ... Articoli più letti Le frasi razziste e sessiste della telecronaca Rai dei Mondiali didi Daniele ...SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI PROGRAMMAARTISTICO: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ...La diretta testualedella finale del tecnico a squadre diartistico dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. La squadra azzurra, ...

LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Italia per stupire nel tecnico a squadre OA Sport

Mondiali di Nuoto a Fukuoka in Giappone 2023: italiani in gara, orario e dove vedere. Il programma completo fino al 30 luglio ...(Adnkronos) – La condizione fisica cresce, la convinzione anche e un altro ampio successo ne è la logica conseguenza. Il Setterosa batte 24-2 il Sudafrica nel secondo match, valido per il gruppo C, ai ...