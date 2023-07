LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | Giappone primo a metà gara Sta per arrivare il momento dell’Italia

(Di martedì 18 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.09 In acqua c’è la Cina, inizia la seconda parte della finale. “Speed & Passion” la theme song cinese. LA CLASSIFICA PARZIALE DEL TECNICO A SQUADRE AIDI FUKUOKA1.– 260.1055 2. Messico – 257.1380 3. Francia – 248.1573 4. Egitto – 214.1084 5. Ucraina – 202.7401 6. Australia – 196.4087 13.07 Il punteggio dell’Ucraina, dopo un’ampia revisione da parte dei giudici, è di 202.7401. 13.05 Le ucraine sono andate a “corrente alternata” chiudendo bene alcuni elementi e lasciandone per strada altri. 13.02 In acqua ora c’è l’Ucraina. Siamo a. 12.59 La Francia totalizza complessivamente uno score di 248.1573 punti. 12.58 Routine transalpina elegante, raffinata e sviluppata sotto tutti i punti di ...

Dalle prime serie animate alla fine degli anni Ottanta ai mitici film- action degli anni ... Articoli più letti Le frasi razziste e sessiste della telecronaca Rai dei Mondiali didi Daniele ...SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI PROGRAMMAARTISTICO: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ...La diretta testualedella finale del tecnico a squadre diartistico dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. La squadra azzurra, ...

LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Italia per stupire nel tecnico a squadre OA Sport

Mondiali di Nuoto a Fukuoka in Giappone 2023: italiani in gara, orario e dove vedere. Il programma completo fino al 30 luglio ...(Adnkronos) – La condizione fisica cresce, la convinzione anche e un altro ampio successo ne è la logica conseguenza. Il Setterosa batte 24-2 il Sudafrica nel secondo match, valido per il gruppo C, ai ...