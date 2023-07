LIVE Italia-Francia 1-0 | Europei hockey pista 2023 in DIRETTA | azzurri in vantaggio con Malagoli Un quarto d’ora all’intervallo

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:35 Reazione della! Gnata è pazzesco in due occasioni ad opporsi ai tiri dei fratelli Di Benedetto. 17:04 GOOOOOOOOL DI1-0: uscita pazzesca dal timeout degli, che combinano un’azione nella quale Compagno piazza l’assist vincente perche impatta prima venendo murato da Chambel e poi segnando sulla respinta. 17:13 Timeout per la. Sfida molto tattica finora. 19:00 Per il momento la partita va via veloce, anche se non ci sono tantissime occasioni da gol. 20:58 Primo tiro dell’con Gavioli: respinto dalla difesa. 22:12subito pericolosa in avvio, Gnata fa capire di esserci fra i pali! SI ...