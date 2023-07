LIVE Italia-Francia 0-0 | Europei hockey pista 2023 in DIRETTA | si comincia! Azzurri subito in bagarre con i transalpini

(Di martedì 18 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.55 Ci siamo, in un palazzetto già caldo per le temperature roventi in Catalogna si alza ancora di più la temperatura. 20.50 Dieci minuti al via della sfida frani e. 20.45 L’attesissima sfida intanto delle 18.30, quella che metteva di fronte Spagna e Portogallo, è finita 3-3. 20.40 Nella prima giornata glihanno ceduto 7-4 al Portogallo al termine di una partita intensissima, mentre laè riuscita a impattare 2-2 contro la Spagna strappando un punto pesantissimo alle Furie Rosse. 20.35 Squadre inper il riscaldamento. 20.30 Trenta minuti all’inizio del match. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi ...

... valida per le qualificazioni alla prossima Champions League - non si potrà seguire in diretta tv e streaming inma potete restare aggiornati su risultato e tabellino dalla nostra diretta.... Alfa Romeo e Maserati, oltre ad una nutrita presenza di 500 del "Fiat Club", di spider del ..., foto e interviste sui canali social ufficiali Facebook e Instagram di Sicilia Motori. SM EXPO ...Vede la Juventus ma ha scelto l'Inter, l'attaccante potrebbe tornare presto in. Ma stavolta la sua destinazione sarebbe Milano. Chi sarà il prossimo attaccante della Juventus Rilanciare Dusan Vlahovic oppure vendere il serbo e piazzare il colpo Lukaku Domande che si ...

LIVE Italia-Canada, Mondiali pallanuoto 2023 in DIRETTA: Settebello a caccia di un nuovo successo OA Sport

Ancora una medaglia per l'Italia ai Mondiali di Fukuoka. Dopo l'argento nella 5 chilometri conquistato da Paltrinieri, è il turno del nuoto sincronizzato. Nel… Leggi ...Madame, lunedì 17 luglio, ha conquistato la cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Per il Roma Summer fest, e per la prima volta all'Auditorium, la cantautrice di Vicenza ha fatto tappa a Roma con ...