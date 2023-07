LIVE – Inter-Lugano 2-0 | amichevole estiva 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 18 luglio 2023) Ladidel precampionato dei nerazzurri che avrà inizio alle ore 18.30 di martedì 18 luglio. Si gioca alla Pinetina al termine di quello che in realtà è un allenamento congiunto con la formazione svizzera, ormai habitué dei ritiriisti. L’incontro sarà però a porte chiuse, pertanto vi aggiorneremo esclusivamente con quanto sarà comunicato dai due club, in modo tempestivo, in questoscore. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH2-0 (Fabbian, Sensi) 19.15 Finito il primo tempo alla Pinetina, arriva l’indicazione sul punteggio: è 2-0 dopo i primi 45?, a segno per l’Fabbian e Sensi. 18.58 – Ricordiamo che si ...