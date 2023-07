L’Italia nelle morse del caldo | superati i 30 gradi anche in montagna | numeri da record in Sardegna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) È previsto per domani 19 luglio il numero maggiore di città con il bollino rosso: 23, che scenderanno a 18 nella giornata di giovedì, in un’Italia investita dal nucleo centrale dell’anticiclone africano Caronte, che si trova infatti proprio tra la Grecia e la nostra Penisola. A far registrare ipiù allarmanti è la, dove in 43 Comuni è stata superata la soglia dei 40, resi ancora più soffocanti da un tasso di umidità pari al 90% e una pressoché totale assenza di vento. LaClima Onlus ha rilevato ildi 44,6nella località meridionale di Ballao, mentre a Cagliari alle 10 del mattino di oggi 18 luglio si segnavano già più di 34. Situazione non migliore in Abruzzo, dove a preoccupare è la temperatura...