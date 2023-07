L' Italia nella morsa del caldo Il Ministero attiva il numero emergenze 1500

Leggi su agi

(Di martedì 18 luglio 2023) AGI - L'fronteggia una tempesta di calore con pochi precedenti, secondo il bollettino deldella Salute, domani bollino rosso per addirittura 27 città. Si tratta di un'allerta di livello 3, quello in cui il rischio per la salute riguarda non solo i fragili ma tutta la popolazione. Da giovedì 20 luglio il clima ritorna più accettabile, almeno a nord alle prese con alcuni temporali, e saranno 18 le citta' segnate in rosso. L'afa colpirà soprattutto le località del centro-sud: Catania (con 41 gradi di temperatura massima percepita), Palermo e Reggio Calabria (40), Roma, Frosinone, Bari e Messina (39), Firenze, Viterbo e Napoli (38). L'allerta di livello 3 - ricorda il- indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come ...