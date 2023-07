 L' Italia nella morsa del caldo | bollino rosso in 27 città Il Ministero attiva il numero emergenze 1500

(Di martedì 18 luglio 2023) AGI - L'fronteggia una tempesta di calore con pochi precedenti, secondo il bollettino deldella Salute, domaniper addirittura 27. Si tratta di un'allerta di livello 3, quello in cui il rischio per la salute riguarda non solo i fragili ma tutta la popolazione. Da giovedì 20 luglio il clima ritorna più accettabile, almeno a nord alle prese con alcuni temporali, e saranno 18 le citta' segnate in. L'afa colpirà soprattutto le località del centro-sud: Catania (con 41 gradi di temperatura massima percepita), Palermo e Reggio Calabria (40), Roma, Frosinone, Bari e Messina (39), Firenze, Viterbo e Napoli (38). L'allerta di livello 3 - ricorda il- indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla ...

...', ha ricordato la presidente del Consiglio. 'Sono stati due martiri della lotta alla mafia e sono anche due dei principali attori ai quali noi dobbiamo gran parte di quello che sappiamo...La Ue ha annunciato che invierà i CanadairGrecia continentale per aiutarla a combattere gli incendi che imperversano vicino ad Atene. Gli aerei partiranno dalla Francia e dall'- ha dichiarato il commissario europeo per l'ambiente ...Venti città da bollino rosso ,capitale termometro da record che va oltre i 42 gradi, in ... La chiamano Caronte, e ancora non ha terminato di traghettare l'attraverso le fiamme di un ...

Italia rovente: bollino rosso per 20 città su 27. Attesi oltre 40 gradi a Roma RaiNews

AGI - L'Italia fronteggia una tempesta di calore con pochi precedenti ... mandato indicazioni alle regioni ed è stato attivato il bollettino con le temperature nelle maggiori città. La situazione è ...Non so perché, credo dipenda dalla pervasività della musica stessa, dal modo in cui in qualche modo finisca sempre nelle nostre vite ... Però proprio come la musica, nel concetto dell'estate italiana, ...