L'Inter riparte | oggi la sfida al Lugano | probabili formazioni e dove vederla

- Lugano, orario e dove vederla in tv Lautaro(Getty Images)la stagione dell'dopo l'annata 2023 conclusa lo scorso mese di giugno con l'ultima partita, la finale di ..., ricerca dell'attaccante L'è alla ricerca di un centravanti che dia profondità alla manovra: Inzaghi ha capito che il meglio la sua squadra lo dà quando si chiude a riccio ee ...Commenta per primo L'dopo l' affaire Lukaku. Questi sono i giorni di un altro addio, quello di André Onana direzione Manchester United per il quale arriverà presto il via libera, ma sono anche i giorni in ...

Inter-Lugano, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e canale ... Sport Fanpage

Inter, dalla Spagna: c'è Diego Simeone per il dopo Simone Inzaghi. Ecco quando arriverà il tecnico argentino a Milano ...Il difensore ha parlato a Inter Tv: "Voglio essere più leader e aiutare i compagni. Bisogna ripartire con entusiasmo" ...