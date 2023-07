L' influencer di OnlyFans sfida Pier Silvio Berlusconi | io ti servo a Mediaset

Leggi su iltempo

(Di martedì 18 luglio 2023) In occasione del drastico cambio di rotta previsto per i palinsestidella stagione 2023,è stato molto chiaro, in particolare modo sui reality show come il prossimo GF Vip. Oltre ad aver detto “no” ad alcuni volti dello spettacolo,ha dichiarato apertamente di non volere nel programmae volti di. A questo punto, molte sono state la reazioni da parte del web, tra cui è emersa quella di Maria Sofia Federico. La giovane, che tanto sta facendo discutere nell'ultimo periodo per la sua scelta di avvicinarsi ade, ancora di più, per quella di prendere parte all‘Accademia di Rocco Siffredi, ha dimostrato ancora una volta di avere le idee piuttosto chiare. Per ...