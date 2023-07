Lindsay Lohan è mamma È nato Luai

(Di martedì 18 luglio 2023)è diventatadi, il primogenito avuto con il marito Bader Shammas. Ad annunciarlo è stato un portavoce della coppia a People: “Hanno dato il benvenuto a un bimbo sano e bellissimo, chiamato”, ha dichiarato la fonte nella giornata di ieri, 17 luglio 2023. Dal canto suo, la star di Mean Girls, aveva rivelato di essere incinta lo scorso marzo, pubblicando sui social l’immagine di un body da neobianco che riportava la scritta “Presto in arrivo”. “Siamo benedetti ed emozionati”, aveva commentato la neodopo l’annuncio della gravidanza, condividendo su Instagram numerosi scatti dei mesi appena trascorsi in cui, insieme al compagno, attendeva l’arrivo del piccolo. Il nome scelto per il primogenito della coppia, ...

