L’inchiesta della Bbc su McDonald' s | «Abusi | molestie | razzismo e bullismo sul lavoro»

Leggi su panorama

(Di martedì 18 luglio 2023) La Bbc ha iniziato a indagare sulle condizioni didi's a febbraio. Al termine delle interviste i giornalisti britannici hanno raccolto 31 denunce di aggressioni sessuali, 78 disessuali, 18 accuse die 6 di omofobia. In moltissimi casi le denunce derivano dai dipendenti di appena 17 anni che sostengono di venire palpeggiati ogni giorno. È quanto emerso da un’inchiestaBbc sull’ambiente lavorativocatena di fast food’s, nel Regno Unito., condotta da tre giornaliste, ha coinvolto oltre 100 persone, tra dipendenti ed ex dipendenticatena di fast food. A seguitopubblicazione del, l’ente britannico per la tutela ...