Lillestrom-Aalesund mercoledì 19 luglio 2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 18 luglio 2023) Si recupera l’undicesimo turno di Eliteserien norvegese con ildi Mesfin che potrebbe avvicinare ulteriormente la vetta battendo in casa il fanalino di coda. Due vittorie consecutive hanno riportato in alto i gialloneri, che vincendo quest’oggi potrebbero addirittura agganciare il Molde al quarto posto e andare a -1 dalle posizioni che danno l’accesso alle coppe europee. Un periodo felice per Adams e InfoBetting: Scommesse Sportive e