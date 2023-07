(Di martedì 18 luglio 2023) MILANO – Euro inin avvio di giornata: è a 1,(+0,12%). La moneta unica è sostanzialmente stabile sullo yen a quota 155,78 (-0,06%). E’ quanto riporta l’Ansa in un lancio di agenzia. Lo spread tra Btp e Bund, invece, apre in calo a 163 punti dai 167 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano scende al 4,10%. L'articolo L'Opinionista.

Euro ancora sopra soglia 1,12 dollari, petrolio inrialzo Sul mercato dei cambi, l' euro ... Intanto il greggio sale: il wti , contratto con consegna ad agosto, segna undello 0,5% ...aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,28%. Torna a ... Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, effervescente Leonardo , con un...Intanto il greggio sale: il wti, contratto con consegna ad agosto, segna undello 0,5% ... Europa sulla parita' a meta' seduta, a Milano ancora giu' Moncler Gas in area 25 euro, in...

Lieve progresso per l'euro a 1,1249 dollari Agenzia ANSA

MILANO - Euro in lieve progresso in avvio di giornata: è a 1,1249 dollari (+0,12%). La moneta unica è sostanzialmente stabile sullo yen a quota 155,78 ...(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia, che guardano alle trimestrali americane in arrivo oggi ancora dalle big bancarie. I ...