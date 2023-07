(Di martedì 18 luglio 2023) L'Italia porta la sua eccellenza scientifica in. E lo fa con una missione medico accademica promossa dall'Università Unicamillus, dal Policlinico DiLiegro e dall'Emergency Medicine & Support ...

... sono stati presentati i dettagli di un programma didattico che farà da apripista ad altre iniziative trae Italia. In cantiere ci sono infatti diversi progetti di cooperazione. LA FACOLTA' - ...L'Italia porta la sua eccellenza scientifica in. E lo fa con una missione medico accademica promossa dall'Università Unicamillus, dal Policlinico DiLiegro e dall'Emergency Medicine & Support Center (EMSC), unità medica libica attiva anche all'...Quest'anno la Tunisia è ilPaese di partenza, con 43.000 persone sbarcate in Italia da inizio 2023 su 75.000. Il secondo Paese di partenza è la, con quasi 29.000 arrivi. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono ...

Libia, il primo master universitario italiano a Tripoli ilmessaggero.it

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) - Da circa due settimane, l'ONG internazionale Alarm Phone riceve chiamate di soccorso da gruppi di migranti in situazi ...L'Italia porta la sua eccellenza scientifica in Libia. E lo fa con una missione medico accademica promossa dall'Università Unicamillus, dal Policlinico DiLiegro e ...