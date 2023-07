Libia | colpi di mitra contro peschereccio siciliano

(Di martedì 18 luglio 2023) AGI - Nino Moscuzza, armatore, ha lanciato un appello alla Federazione armatori siciliani per chiedere "aiuto e attenzione" da parte delle autorità italiane e dello Stato dopo che il suoè stato oggetto di "un gravissimo attacco in acque internazionali da una motovedetta libica". L'imbarcazione, riferisce Fabio Micalizzi della Federazioni armatori siciliani, "ha subito numerosidiche l'hanno resa ingovernabile. In questo momento critico, è fondamentale fornire un intervento tempestivo e adeguato per salvare ile assicurare la sicurezza di tutti i membri dell'equipaggio". "Ilsi trovava a 95 miglia dalle coste libiche, in acque internazionali ed è stato prima inseguito e poi raggiunto da una motovedetta libica da cui sono ...

'Il peschereccio si trovava a 95 miglia dalle coste libiche , in acque internazionali ed è stato prima inseguito e poi raggiunto da una motovedetta libica da cui sono partiti deidi mitra', ha ...

