Libia | a Tripoli presentato il primo master universitario italiano

L'Italia porta la sua eccellenza scientifica in. E lo fa con una missione medico accademica promossa dall'Università Unicamillus, dal Policlinico DiLiegro e dall'Emergency Medicine & Support Center (EMSC), unità medica libica attiva anche all'......e Tunisia sono state istituite pattuglie di sicurezza nel deserto per impedire l'ingresso in... Lo annuncia su facebook il ministro dell'Interno di. In tema di migranti bloccati sul ...... che se non rappresenta proprio uno Stato fallito come la, è quel fantasma che nel primo semestre dell'anno ha prodotto il doppio di migranti clandestini di: settantacinquemila. E ...

Libia, il primo master universitario italiano a Tripoli ilmessaggero.it

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) - Da circa due settimane, l'ONG internazionale Alarm Phone riceve chiamate di soccorso da gruppi di migranti in situazi ...L'Italia porta la sua eccellenza scientifica in Libia. E lo fa con una missione medico accademica promossa dall'Università Unicamillus, dal Policlinico DiLiegro e dall'Emergency Medicine & Support ...