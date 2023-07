L' errore da non fare Caldo-killer | occhio | ciò che pochi sanno

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Ilsta piegando l'Italia. In certe città si potranno toccare anche i 45 gradi. Motivo per cui sarebbe bene seguire alcuni importanti consigli. "L'più comune - spiegano Roberta Siliquini, presidente della Società italiana di igiene, e Francesco Versaci, primario cardiologo a Latina - è quello di svestirsi. In caso di alte temperature bisognerebbe invece coprirsi per limitare la percentuale di zone del corpo esposte al sole. L'irradiazione agisce direttamente sul corpo e lo surriscalda se non trova barriere. Sono consigliati abiti leggeri, in tessuti naturali come cotone e lino, meglio se ampi e comodi in modo che l'aria possa circolare. No ai pantaloni strizzati, alle magliette attillate. I colori chiari sono preferibili perché non attirano i raggi".anche alle temperature: "Nella stanza da letto l'aria condizionata ...