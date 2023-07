Leonardo La Russa | l' avvocato | «Ha consegnato subito sia il cellulare che la sim | dalla famiglia piena collaborazione»

(Di martedì 18 luglio 2023) Non è statoLa, il figlio del presidente del Senato Ignazio, a decidere di consegnare solamente ile non la sim del suo telefono dopo le accuse di violenza sessuale di...

... in barba alla bufera mediatica che lo ha investito dopo l'articolo di 'Libero' sul caso diApache La. Facci si premura sotto il post di rispondere a qualche follower che lo ...... "Grave non dare la sim" Indagini a ostacoli: casa off limits e telefono intestato al papà Nuovi testimoni, ricostruiti orari e spostamenti CasoLa, sentito il titolare della discoteca ...Ma cosa ha portato a tutto questo Ecco le parole utilizzate dal giornalista per analizzare il caso che vedeApache La, figlio del Presidente del Senato Ignazio La, accusato di ...

Caso Leonardo La Russa, senza Sim che cosa è possibile scaricare da un telefono Corriere della Sera

Nel gioco della tv non c’è nulla di più bello che guardare un programma, vederlo persino fallire, e poterne scrivere ...Neanche il tempo di decidere lo stop alla striscia quotidiana di Filippo Facci, dopo le polemiche per il suo articolo sul caso di La Russa jr, che un'altra bufera si abbatte sulla Rai.