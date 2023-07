Leonardo La Russa | la caccia al secondo uomo del presunto stupro arriva fino a Londra

(Di martedì 18 luglio 2023) Laaldel caso diLava verso l’Inghilterra. Nella vicenda deldel 19 maggio scorso c’è infatti quello chea ieri è stato chiamato Dj Nico. Anche lui,quanto ha riferito il figlio del presidente del Senato alla ragazza che lo accusa di, ha avuto rapporti con lei. Il nome è presente nella denuncia che ha portato all’apertura dell’indagine. Ma, scrive oggi La Verità, il suo vero nome non è quello. La persona indicata da Apache alla ragazza sarebbe invece uno dei tre Dj che lavorava all’Apophis la notte del 18 maggio. Intanto l’avvocato di uno dei tre parla con il quotidiano. Esclude che il suo assistito sia “Dj Nico” e spiega che è stato ingaggiato ...

La caccia al secondo uomo del caso diLava verso l'Inghilterra. Nella vicenda del presunto stupro del 19 maggio scorso c'è infatti quello che fino a ieri è stato chiamato Dj Nico . Anche lui, secondo quanto ha riferito il ...La decisione è arrivata dopo le polemiche per l'articolo sulla vicenda diApache, figlio del presidente del senato Ignazio La, accusato di violenza sessuale da una ragazza di 22 anni. ...... in barba alla bufera mediatica che lo ha investito dopo l'articolo di 'Libero' sul caso diApache La. Facci si premura sotto il post di rispondere a qualche follower che lo ...

«Leonardo La Russa ha consegnato sia il cellulare che la sim ai pm di Milano» Open

Salta l'accordo con la Russia sull'export di grano dai porti dell'Ucraina. L'intesa che ha consentito di rifornire in particolare l'Africa di cereali prodotti in quello che è diventato negli anni il g ...Dopo l’articolo di Libero sul caso di Leonardo Apache La Russa e la bufera degli ultimi giorni, Facci posta una foto su Twitter in cui appare del tutto rilassato intento a prendere il sole al mare.