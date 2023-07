Leonardo La Russa | indagato l’amico dj Tommy Gilardoni | anche lui accusato di violenza sessuale

Leggi su open.online

(Di martedì 18 luglio 2023) La procura di Milano ha identificato indiApache Lache è statoil dj della serata alla discoteca Apophis di Milano del 18 maggio scorso. Secondo Repubblica, il 24enne che vive a Londra èper. La presenza del 24enne era stata indicata a casa Ladalla 22enne che ha poi denunciato il figlio del presidente del Senato per. La notizia anticipata da La Verità trova riscontri in fonti giudiziarie citate dall’agenzia Ansa. Nella denuncia, la 22enne aveva scritto di avere «ricordi della notte vaghi in quanto drogata. L’unico dato certo che posso riferire è chemi ha dato ...