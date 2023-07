Leo Borg avanza a Bastad | le immagini del primo successo ATP

Prima vittoria nel circuito ATP per, il ventenne figlio del leggendario Bjorn. Numero 437 del mondo, vincitore di due tornei ITF in carriera,junior ha sconfitto 76(5) 63 Elias Ymer al primo turno del Nordea Open, l'TP 250 ...Prima vittoria nel circuito Atp per, figlio del leggendario Bjorn, che ha conquistato il successo nel torneo 250 di Bastad, battendo in due set il connazionale Ymer 7 - 6 (5), 6 - 3. Venti anni, nel 2022 ha vinto il torneo ITF ...Primo sorrso per, figlio di Bjorn, out Fokina Giornata di soprese, per il resto, a Bastad. La più dolce per il pubblico di casa, indubbiamente è stata quella di. Il figlio di Bjorn ...

Prima vittoria ATP per Leo Borg: il figlio del grande Bjorn supera Elias Ymer e vola al secondo turno a Bastad Eurosport IT

Il primo trionfo nel massimo circuito professionistico di tennis non si scorda mai, soprattutto se di cognome ti chiami Borg. Leo Borg, figlio dell'11 volte campione Slam Bjorn, ha conquistato la ...Roma, 18 lug. (askanews) - Prima vittoria nel circuito Atp per Leo Borg, figlio del leggendario Bjorn, che ha conquistato il successo nel torneo ...