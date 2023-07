Lei vegetariana porta a cena il fidanzato che ordina una bistecca | si rifiuta di pagare

Leggi su tpi

(Di martedì 18 luglio 2023) Ladi compleanno per due fidanzatini si è trasformata in un incubo. Questo è quello che è successo ad un giovane ragazzo che è stato cacciato dal luogo in cui hato perché non ha pagato il conto. La fidanzata, tuttavia, avrebbe voluto offrire la consumazione al, come regalo di compleanno, ma qualcosa è andato storto. Laper il compleanno delJohn sarebbe dovuta essere offerta dalla fidanzata che però ha deciso di lasciare il ristorante per prima, dopo aver saldato soltanto il conto della sua consumazione e dell’insalata del ragazzo. Il motivo? La ragazza èe lui hato lapiù costosa del ristorante. Il ragazzo è rimasto inredulo di fronte a tutto ciò: ha scoperto che la fidanzata era andata ...