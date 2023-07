Legale Zaki all' ANSA | annullare sentenza o rifare processo

Laprincipale di Patrickha annunciato un ricorso contro la condanna a tre anni inflitta oggi al ricercatore e attivista egiziano: "Chiederemo al governatore militare di annullare la sentenza ...Alla stessa fonte, laHoda Nasrallah ha fatto sapere che chiederà al governatore militare di ... la stessa ong con cui ha collaborato. Al termine del processo, il ragazzo è stato portato ...Laprincipale di Patrickha annunciato un ricorso contro la condanna a tre anni inflitta oggi al ricercatore e attivista egiziano: "Chiederemo al governatore militare di annullare la ...

Patrick Zaki è stato condannato a tre anni: lo ha riferito uno dei quattro legali al termine dell'udienza di oggi in tribunale a Mansura, in Egitto. Zaki è stato portato via dall'aula attraverso il ..."Patrick Zaki è stato arrestato in tribunale in preparazione del suo trasferimento alla stazione di polizia di Gamasa", scrive poi sui social un altro suo legale, Hossam Bahgat. "La sentenza non è ...