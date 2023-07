(Di martedì 18 luglio 2023) Patrick"è statoa tre": lo ha riferito all'uno dei 4 legali dell'attivista al termine dell'udienza odierna a Mansura, in Egitto.è stato portato via dall'aula ...

Patrick Zaki è stato condannato a tre anni di carcere. Lo ha fatto sapere il suoal termine dell'udienza nel tribunale egiziano di Mansoura. Il ragazzo è stato portato via ...che attendevano'...Zaki è stato portato via dall'aula attraverso il passaggio nella gabbia degli imputati tra le grida della madre e della fidanzata che attendevano'esterno. . 18 luglio 2023Gli altri temi Tra i numerosi temi'attenzione del consesso, poi, ci sarà anche l'approvazione ... distribuzione di beni alimentari, prima assistenza sanitaria, consulenza amministrativa e. ...

Legale all'ANSA, 'Zaki condannato a tre anni' Giornale di Brescia

Patrick Zaki "è stato condannato a tre anni": lo ha riferito all'ANSA uno dei 4 legali dell'attivista al termine dell'udienza odierna a Mansura, in Egitto. Zaki è stato portato via dall'aula ...Lo ha reso noto uno dei 4 legali dell'attivista al termine dell'udienza a Mansura, in Egitto. Zaki è stato portato via dall'aula attraverso il passaggio nella gabbia degli imputati tra le grida della ...