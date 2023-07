Leeds | ufficiale la cessione del club per Radrizzani

(Di martedì 18 luglio 2023) IlUnited è stato ufficialmente ceduto da Andrea, nuovo proprietario della Sampdoria. I dettagli Di seguito il comunicato del. COMUNICATO – Oggi, ilUnited Footballpuò annunciare che l’EFL ha approvato la vendita delai 49ers Enterprises, aprendo la strada all’immediato passaggio di proprietà. Paraag Marathe, in precedenza vicepresidente e membro del consiglio di amministrazione del, assumerà la carica di presidente delUnited. In questo ruolo, Marathe supervisionerà tutti gli aspetti del, comprese le operazioni calcistiche e commerciali, e guiderà la strategia per lottare per la promozione in Premier League nella stagione 2023-2024. Marathe prende il posto di Andrea ...

Commenta per primo Andrea Radrizzani non è più il proprietario del Leeds: il passaggio di proprietà del club inglese, che finisce nelle mani del gruppo 49ers Enteprises, già proprietario della franchigia NBA dei Philadelphia 76ers. La Lega ha approvato la vendita.

