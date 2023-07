Lecce | ufficiale l’arrivo di Rafia dal Pescara

(Di martedì 18 luglio 2023) Ilha ufficializzatodi Hamza, centrocampista classe ’99 proveniente daled ex Juventus Di seguito il comunicato delsu Hamza. COMUNICATO – L’U.S.comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Hamzadal Delfino1936. Il centrocampista classe ’99 ha sottoscritto un contratto della durata di tre anni con opzione per i successivi due.in mattinata si sottoporrà alle visite mediche di rito a Verona, prima di raggiungere la squadra nel ritiro di Folgaria.

Mancano poche ore ormai all'esordio stagionale del Lecce contro la rappresentativa Alto Adige, primo ostacolo da superare in partita ...Il Lecce ha annunciato ufficialmente l’acquisto a titolo definitivo di Hamza Rafia, in arrivo dal Pescara. Il giocatore che ha vestito anche la maglia della Juventus Next Gen, si unirà alla formazione ...