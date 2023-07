Lecce | Strefezza lascia il campo per infortunio | trauma distorsivo alla caviglia sinistra

Il primo tempo termina 7 a 1, con ilche non lascia nessuno spazio alla rappresentativa del ... La prima rete stagionale è di Maleh che raccoglia l'invito di, mancato da Ceesay e fa gol. ...Questi i calciatori schierati da mister D'Aversa:1° tempo: Bleve, Venuti, Romagnoli, Pongracic, Di Francesco, Gonzalez, Gallo,(25' pt Corfitzen), BlinIlriparte alla grande, termina 14 - 1 l'amichevole tra la formazione giallorossa e l' US Postal . E'a raddoppiare al 15esimo, sono poi Ceesay , anche lui con doppietta, Corfitzen , ...

Trauma distorsivo per Strefezza, in sette a parte Calcio Lecce

Per il Lecce hanno segnato Maleh (2), Strefezza, Corfitzen (3), Ceesay, Di Francesco, Listowski, Berisha, Dorgu, Rodriguez (3) e Burnete. Strefezza ha abbandonato anzitempo il terreno di gioco a causa ...Durante l’amichevole odierna contro il Postal, terminata 15-1 per i giallorossi, l’italobrasiliano ha lasciato anzitempo il terreno di gioco Gabriel Strefezza non ha completato il primo tempo dell’ami ...