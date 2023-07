Le vacanze di Melissa Satta con il figlio Maddox e Matteo Berrettini E gli hater muti

(Di martedì 18 luglio 2023), proprio in questi giorni, si trovano in Sardegna per trascorrere una splendida vacanza estiva in compagnia di alcuni amici. Nella giornata di ieri, 17 luglio 2023, la showgirl ha condiviso una serie di scatti durante una gita in barca, pubblicando alcune immagini del, avuto dalla precedente relazione con Kevin Prince Boateng, e l’attuale compagno. Recentemente, l’ex velina era finita nel mirino di alcunis che, nel corso degli ultimi mesi, l’avevano incolpata degli scarsi risultati ottenuti da. Il tennista, in realtà, era stato costretto a prendersi un periodo di pausa dagli allenamenti a causa di un brutto infortunio riportato nell’ aprile del 2023. Il campione, proprio in queste ...

Satta in Sardegna con il figlio Maddox e Matteo Berrettini si godono ledopo Wimbledon... Non perderti anche:Satta e Matteo Berrettini fanno sempre più sul serio: vacanza al mare con il figlio di lei, foto Tags: coppia figlio maddox princeboateng ...Estate in Sardegna Lein Costa Smeralda perSatta e Matteo Berrettini sono davvero infuocate. Sono approdati in Sardegna dopo le competizioni di Wimbledon decisi a prendersi tutto il ...Satta si gode lein Sardegna con il suo Matteo Berrettini, la showgirl in forma smagliante in bikiniLa stagione estiva sta entrando nel pieno, che per molti, specialmente i vip, ...

Melissa Satta e Matteo Berrettini, vacanza bollente in Sardegna TGCOM

Dopo l’eliminazione dal torneo di Wimbledon per mano di Carlos Alcaraz (poi vincitore dello slam ai danni di Novak Djokovic), Matteo Berrettini si consola con il sole e il mare della Sardegna, in ...Melissa Satta e Matteo Berrettini insieme per delle romantiche vacanze in Sardegna: con loro anche il figlio Maddox. Ormai sono una famiglia ...