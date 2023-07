Le tendenze beauty 2023 con la cosmesi anche naturale al Cosmodonna

Leggi su lopinionista

(Di martedì 18 luglio 2023) VERONA – Dal collagene da bere al siero a base di latte di montagna per ridurre macchie, impurità e imperfezioni, dallo zafferano protagonista di una nuovaroutine rivitalizzante e antiossidante fino alla Kigelia africana, la pianta tropicale dai super poteri idratanti e rassodanti. I brand cosmetici di nicchia e di ultima generazione guardano alla natura, nuova alleata di bellezza, e alla sostenibilità e si danno appuntamento a, la prima e unica manifestazione nazionale a tutto shopping e totalmente al femminile in calendario a Veronafiere dal 13 al 16 ottobre prossimi. Una tendenza, quella delladi origine, in costante crescita (2,6 miliardi di euro la spesa nel 2021 secondo l’indagine di Cosmetica Italia dello scorso anno, con un incremento del 12,6% sul 2019) che fotografa una ...