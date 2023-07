Le strane origini di Barbie | tutta la storia

Leggi su screenworld

(Di martedì 18 luglio 2023) Sorriso lucente, bellezza invidiabile, un esempio per le bambine di tutto il mondo. Oggi ha il volto solare e rassicurante della splendida Margot Robbie, ma sessant’anni fa aveva le sembianze di una procace donna dai facili costumi. Ammiccante, provocante, disinibita. Ebbene, sì. Il successo di, la bambola più celebre e controversa del mondo, nasconde unapiena di strani incroci del destino. Unache scomoda la società americana, gli stereotipi, la Germania del secondo dopoguerra e un ex ingegnere missilistico prestato ai giocattoli. Come siamo passati da un oggetto del desiderio tra le mani dei maschi teutonici a un fenomeno di culto? Ve lo raccontiamo subito. L’azzardo biondo Il piccolo Ken poteva immaginare di essere qualsiasi cosa. Un cowboy, un poliziotto, un soldato, un astronauta. Invece sua sorella, no. La ...