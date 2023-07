Victorè atteso in ritiro a Dimaro e intanto apre al rinnovo ma detta lui leper la firma Victorè atteso in ritiro a Dimaro e intanto apre al rinnovo ma detta lui leper la firma col Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'...Garcia : "è sotto contratto, arriva domani. De Laurentiis è molto ambizioso, non vuole ... Gollini : "Dobbiamo essere anche noi di mettere il mister nellemigliori per lavorare". ......dalla resistenza di Eintracht Francoforte e Napoli sul fronte Randal Kolo - Muani e Victor. ... pareggiando le attualieconomiche (7 milioni netti più bonus a stagione) sarà ...

Napoli, Osimhen apre al rinnovo ma detta le condizioni Calcio News 24

ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Le condizioni di Osimhen: vuole capire la competitività della squadra prima di rinnovare. L'edizione odierna del quotidiano, ha ...Victor Osimhen sarebbe orientato a rinnovare con il Napoli, ma ha posto due condizioni per il buon esito della trattativa.