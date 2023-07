Le certificazioni per il brano Taxi sulla Luna con Tony Effe e per il suo tormentone estivo Mezzo Mondo

Leggi su iodonna

(Di martedì 18 luglio 2023) Emma Marrone si stava godendo qualche giorno di vacanza insieme ad alcuni amici e collaboratori. E proprio mentre si trovava in barca sull’isola Palmarola è arrivata la notizia della certificazione oro per i suoi branicon. Una bella notizia che l’ha spinta a festeggiare. E a ringraziare ancora una volta il suo pubblico. Emma Marrone e il body shaming per il suo look a Sanremo ...