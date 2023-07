Le 8 regole per usare l’aria condizionata senza stare male | le indicazioni dell’esperto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Condi questi giorni che sembra emessa da un phon acceso costantemente sulla faccia, il refrigerio di un condizionatore all’interno delle proprie case di un supermarket, negozio o centro commerciale arriva come un’ancora di salvezza. E se il risultato per migliorare il clima di questi giorni di caldo torrido è assicurato, non bisogna però perdere di vista alcuneper rispettare il nostro organismo che subisce queste repentine escursioni termiche. “dà sollievo dalle temperature elevate e daisseri che ad esse possono associarsi, in particolare per le categorie più fragili di anziani e bambini, per cui di per sé non costituisce un pericolo per la nostra salute. Quello che spesso crea problematiche e disturbi, invece, è un suo abuso o un suo utilizzo non corretto”, ...