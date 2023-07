Lazio | slitta l'arrivo di Catellanos | manca il visto

...nazionale e lavorerà insieme ad altri alla riorganizzazione dell'attività di Azione nel. C'è ... di cui ci sarebbe bisogno, ma sta tornando su posizioni rumorose, estreme ' e 'il Pd, ...- - > Leggi Anche Rigassificatore di Piombino, il Tar delrespinge la richiesta di sospensiva ... 'La decisionea quasi un anno esatto dalla prima udienza per la sospensiva e, intanto, le ...Il Tarha disposto il rinvio al 20 dicembre dell'udienza di merito sul rigassificatore di Piombino. "...di questo ulteriore rinvio - aggiunge Ferrari - soprattutto perché la decisionea ...

Lazio, slitta l’arrivo in ritiro di Castellanos. Pressing su Zielinski TUTTO mercato WEB

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha una priorità sul fronte terzini: confermare Luca Pellegrini. Per non rimanere a mani vuote, Lotito ha già bloccato Kerkez con cui ...Calciomercato Lazio, rischiano di slittare i tempi dell’arrivo di Castellanos nel ritiro di Auronzo: manca il visto Come riporta Il Messaggero, dopo le visite mediche effettuate nella giornata di ieri ...