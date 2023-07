Lazio | slitta l’arrivo di Castellanos ad Auronzo | il motivo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 luglio 2023) Dopo le visite mediche svolte in Paideia Tatyè dovuto tornare in Spagna per risolvere alcune pratiche burocratiche Dopo le visite mediche svolte in Paideia Tatyè dovuto tornare in Spagna per risolvere alcune pratiche burocratiche Il ragazzo non può ancora raggiungeredi Cadore, sede del ritiro biancoceleste, per la mancanza del visto le cui pratiche burocratiche rischiano di far saltare al nuovo vice Immobile tutto il ritiro. Laconta di risolvere la pratica entro il week-end.