Lazio | per Immobile futuro in bilico | le tentazioni arabe | la volontà di Lotito e le pressioni dell'ambiente | cosa succede

(Di martedì 18 luglio 2023) Non è un’estate serena questa per Ciro. L’episodio di ieri, all’uscita dal campo di allenamento di Auronzo...

A livello territoriale resta molto forte la polarizzazione, soprattuttole variabili economiche: le prime 4 regioni (Lombardia,, Toscana e Piemonte) rappresentano oltre il 90% del fatturato,...... ma sembra più un comodo espedientestangare i cittadini attraverso le multe stradali, ottenendo così risorseripianare i buchi di bilancio'. Il casoAltro caso anomalo, la statale 213 ......alla Sanità delscippato al Pd e trombato da Francesco Rocca alle Regionali del. Appena ... ha pervicacemente voluto essere candidato alla presidenza della regionenon rischiare di non ...

Lazio, per Zielinski il tempo stringe: l’alternativa è Veerman Corriere dello Sport

Nel caso specifico, per dovere di cronaca, va specificato che dopo la seduta pomeridiana il bomber e recordman della Lazio si è trattenuto lungamente con i tifosi, soprattutto bambini e ragazzi, per ...L'Italia Under 21 cambia guida tecnica. Lascia Paolo Nicolato, dopo il disastro all'Europeo appena concluso, e come riporta la Gazzetta dello Sport è un testa a testa per ...