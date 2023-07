Lavori in corso a Focene | chiudono le strade | ecco dove e quando

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 18 luglio 2023) Fiumicino – L’assessora aipubblici e vicesindaca, Giovanna Onorati, informa che “in data 19 e 20 luglio si terranno i trasporti eccezionali dei ponti ciclopedonali di attraversamento del canale di via Coccia di Morto in località”. “Con l’ordinanza n. 65 del 18.07 – spiega Onorati – si dispone la seguente disciplina di traffico provvisoria in Via Coccia di Morto, in data 19 luglio dalle ore 6:30 alle ore 12:00 e in data 20 luglio dalle ore 6:30 alle ore 12:00: interdizione al traffico di Via Coccia di Morto, nella corsia in direzione Maccarese, nel tratto compreso tra Via dei Polpi e Via del Consorzio Focense, escluso il traffico sui rispettivi incroci che rimane assicurato; itinerario alternativo in direzione Maccarese in Via dei Polpi – Via delle carenarie – Via del Consorzio Focense. L’ingresso della località di ...