Lautaro Martinez | l' interista in un mondo senza bandiere

Inzaghi ©LaPresse - Calciomercato.itIl sogno Champions League, così, è rimasto tale, ma i tifosi, come la dirigenza e Zhang, non possono che essere felici per quanto fatto dae ...L'Inter, attualmente, si affida ad un centravanti come; in passato sono stati tanti gli attaccanti di un certo livello. Una delle squadre più forti a livello italiano (e con una storia importante anche da un punto di vista internazionale) ...VICTOR OSIMHEN (NAPOLI) : 26 goal(INTER) : 21 goal BOULAYE DIA (SALERNITANA) : 16 goal ADEMOLA LOOKMAN (ATALANTA): 13 goal MBALA NZOLA (SPEZIA): 13 goal OLIVIER GIROUD (MILAN): 13 ...

Bucchioni: «Lautaro Martinez mai al servizio di Lukaku. Più forte» Inter-News.it

Lautaro Martinez potrebbe integrare il concetto: un'altra certezza che bascula tra il pallone da pedeggiare e la sua esistenza è che lui resta, mentre intorno gli amici se ne vanno. E, nel frattempo, ...Le ultime sul mercato dell'Inter dal giornalista di Sky Sport Gianlucva Di Marzio: "Dopo essersi ritirata, per propria volontà, ...