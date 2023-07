(Di martedì 18 luglio 2023)è rimastodilo scorso 8 luglio a Los Angeles. La stella del Banco, grande protagonista dello scudetto del 1983 che lo ha elevato adelnella Capitale, si trova inormai da 10 giorni. La notizia arriva dagli Usa: come spiega Repubblica,ha subito un’emorragia celebrale nell’impatto, oltre alla frattura del naso e di altre ossa del viso. È ricoverato in gravi condizioni al LSU Medical Center di Shreveport. “È un combattente e stiamo pregando per una completa guarigione. Grazie per la vostra preoccupazione e continuate a pregare”, ha scritto il figlio sui social. Proprio per il quarantesimo anniversario dello storico ...

, incidente negli Usa: come sta Nel pomeriggio italiano (è tarda mattinata in Louisiana)jr ci aggiorna in prima persona sulla situazione: 'Papà è ancora nel reparto di terapia ...Ha la voce cavernosa, arrochita da una vita da leader carismatico, e da pastore di uomini. E l'accento caldo e strascicato del profondissimo Sud, Louisiana per l'esattezza.si racconta nella redazione del Messaggero, e ci sembra di essere gli adolescenti Huckleberry Finn e Tom Sawyer, su una zattera lungo il Mississippi e fumando sigari di straforo, che ...ROMA - E' tornato così come era andato via, con una sciarpa del Bancoroma al collo, e la mitica canottiera numero 4.torna nella Capitale dopo aver scritto le pagine più belle del basket romano . Al cestista americano bastarono due anni per passare dal parquet del Palaeur alla leggenda: scudetto al ...

Larry Wright vittima di un’incidente d’auto: la leggenda del basket a Roma è in terapia intensiva Il Fatto Quotidiano

Una notizia di quelle che non vorremmo mai dare. Che riguarda tutti gli appassionati di basket ma non solo. Lo scorso 8 luglio Larry Wright è stato coinvolto in un grave incidente d’auto a Los Angeles ...Arriva dagli USA una bruttissima notizia per tutti gli appassionati di basket romani. Larry Wright, leggenda della Banco Roma con cui ha vinto lo scudetto nel 1983 versa in gravi condizioni al LSU Med ...