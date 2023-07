L’anti-bambolina che disse | «Non subirò il ricatto delle rughe»

(Di martedì 18 luglio 2023) Sebbene nata in Inghilterra, Jane Birkin è stata la perfetta incarnazione di un certo stile francese, quel modo nonchalant di indossare le cose. Tutto ciò che si metteva addosso, fossero first appeared on il manifesto.

anche unaper la premier ed un trenino per il suo vice ... per quanto in linguaggio diplomatico, che non sarà'Europa ad ...d'Italia la via di fuga da dieci anni di devastante retorica- ...