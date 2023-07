L'che ci lega da molti anni ci ha permesso di far cogliere alla gente che ci ascolta il ... È bello condividere con lui unache ci accomuna in radio perché le nostre lacune su cui ......e con! Proprio per questo, non si è fatto attendere perché è arrivato così velocemente! Noi ti abbiamo sempre sostenuta e siamo sicure che nulla potrà dividere la nostra preziosa! ...Più che un lavoro resta una grande, non da tutti. Un percorso di crescita e maturazione ... piuttosto un passaggio che ti indirizza verso straordinari rapporti di. Accrescere le ...

L’amicizia e la passione nel Motorsport come chiave del successo di Christian Basini e Matteo Varallo Movida

«L’abbraccio è una delle espressioni umane più vere di reciprocità. La mutua e ospitale apertura a quell’epifania di futuro che è costituita da un volto. Gli amici lo sanno bene» ...Un momento di grande importanza e emozione si è svolto al Lido degli Scogli, dove il Rotary Club di Crotone ha celebrato il suo tradizionale passaggio di ...