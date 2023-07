L’altra via del cioccolato

Leggi su linkiesta

(Di martedì 18 luglio 2023) Ci sono cose che a colazione, appena svegliati, nessuno vorrebbe sentire. Non le vorrebbe sentire mentre si svita il tappo del nostro spalmabile al cacao preferito, pronti a rimpinzarci di zuccheri e felicità per iniziare la giornata. Eppure ormai lo sappiamo, ed è difficile fare buon viso a cattivo gioco. La filiera del cacao, e del conseguente, è tra le più inquinate dal punto di vista etico ed economico. Le disuguaglianze cominciano in piantagione, dove spesso i minori sono impiegati illegalmente nelle operazioni di coltivazione e raccolta delle fave di cacao, staccati dalla propria rete sociale e senza la possibilità di ricevere un’istruzione adeguata. È il caso – soprattutto – dell’Africa Occidentale, in cui povertà, fragilità del tessuto sociale e flussi migratori interni si uniscono agli interessi economici delle aziende trasformatrici di cacao. Il ...