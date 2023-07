L’Agenzia delle Entrate ha perso 13mila funzionari in dieci anni

Leggi su linkiesta

(Di martedì 18 luglio 2023) Il leader della Lega Matteo Salvini è tornato a cavalcare uno dei suoi cavalli di battaglia, invocando «una grande e definitiva pace fiscale». Gli ha indirettamente risposto a stretto giro il direttore del, Ernesto Maria Ruffini, che ha ricordato quali sono stati i risultati ottenuti lo scorso anno nella lotta all’evasione: «Nel 2022 abbiamo recuperato nel complesso la cifra record di oltre 20 miliardi di evasione», restituendo «al bilancio dello Stato 3,2 miliardi di euro». Ernesto Maria Ruffini è stato confermato alla guida dello scorso gennaio. Lo nominò Paolo Gentiloni nel 2017, e da allora – come ha raccontato ieri in un discorso pubblico – iper gli accertamenti fiscali non hanno fatto che diminuire. «Lo scorso 31 dicembre erano 28mila, il 30 per cento ...