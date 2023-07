L’affondo di Maurizio Gasparri | «Greta vada in Cina Non prende l’aereo? C’è la moto…»

(Di martedì 18 luglio 2023) Un affondo durissimo, quello di, sulla questione climatica e su. In un’intervista a Repubblica, fa il quadro della situazione. «Sono stato poco tempo fa in Giordania e c’era un caldo più che sopportabile. Battute a parte: penso che l’umanità abbia attraversato vari momenti, dove ci sono terre c’erano dei mari, sono accadute molte mutazioni. Non ce la possiamo cavare col fatalismo e va bene. Ma sono contrario alle esagerazioni. E poi credo occorra spalmare su una tempistica meno improvvisata la politica europea: il cambiamento va fatto ma la transizione da qui al 2035 non è fattibile».pungeIl problema esiste, ma è planetario. «Noi, a livello europeo, causiamo il 7 per cento dell’emissione dell’anidride carbonica del pianeta. Quindi va ...

